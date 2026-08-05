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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز نجوم طرابزون سبور.. تعرف على زملاء محمد صلاح في الفريق التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

يستعد النجم المصري محمد صلاح لبدء مشواره مع طرابزون سبور، وسط كتيبة تضم عددًا من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، الذين يمثلون منتخباتهم الوطنية وسبق لهم اللعب في أبرز الدوريات الأوروبية.

ويأتي في مقدمة نجوم الفريق الحارس الكاميروني أندريه أونانا، الذي انضم إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تجارب بارزة مع أياكس وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد، ويعد أحد أبرز حراس المرمى في القارة الأفريقية.

كما يضم الفريق المدافع المخضرم ستيفان سافيتش، قائد طرابزون سبور الحالي، والذي يمتلك مسيرة كبيرة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب الجبل الأسود.

وفي مركز الظهير الأيسر، يعتمد الفريق على الدولي كابرال، لاعب منتخب الرأس الأخضر، الذي يعد من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ويقود الخط الأمامي المهاجم النيجيري أنتوني نواكيمي، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بنجاحات طرابزون سبور خلال السنوات الماضية، بفضل خبراته وقدراته التهديفية.

كما يضم وسط الملعب الدولي التركي أوزان توفان، الذي يمتلك خبرات كبيرة في الدوري التركي وسبق له تمثيل منتخب بلاده في العديد من البطولات الدولية.

وفي صناعة اللعب، يعول الفريق على الدولي الألباني إرنست موتشي، الذي يعد أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف طرابزون سبور، بفضل مهاراته في صناعة الفرص ودعم الخط الأمامي.

ويأمل طرابزون سبور في تكوين فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات المحلية والقارية، مستفيدًا من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها نجومه، وفي مقدمتهم محمد صلاح، الذي ينتظر أن يشكل إضافة فنية كبيرة للفريق خلال الموسم الجديد.

نجوم طرابزون سبور محمد صلاح أندريه أونانا

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