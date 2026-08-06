مدرب بيراميدز: نتمنى وجود أكثر من منافس على الدوري

أشاد معتصم سالم، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بالتنظيم الخاص ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، معربًا عن رضاه عن نتائج القرعة التي أُجريت اليوم، ومثمنًا قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإعلان جدول المسابقة بالكامل منذ انطلاقها وحتى الجولة الأخيرة.

وأكد «سالم»، في تصريحات تليفزيونية، أن إعلان مواعيد المباريات والملاعب وفترات التوقف منذ بداية الموسم يمثل خطوة تنظيمية غير مسبوقة، من شأنها أن تمنح الأندية استقرارًا فنيًا وإداريًا طوال منافسات البطولة.

وأوضح مدرب بيراميدز أن انتظام جدول المسابقة وتقليل فترات التوقف يُعدان من أبرز العوامل التي تُسهم في رفع المستوى الفني للدوري المصري، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي قدم نموذجًا جيدًا من حيث قوة المنافسة، معربًا عن أمله في أن يشهد الموسم الجديد المستوى نفسه أو أفضل.

وعن طموحات فريقه، شدد معتصم سالم على أن بيراميدز يدخل كل بطولة بهدف المنافسة على اللقب، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من التتويج بالدوري في الموسم الماضي، ويأمل في مواصلة المنافسة بقوة خلال النسخة الجديدة.

واختتم «سالم» تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتساع دائرة المنافسة على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من فريق في سباق القمة سيمنح البطولة مزيدًا من القوة والإثارة، ويصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام.