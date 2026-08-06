أمير هشام: عبدالمنعم لا زال على طاولة مسئولي الأهلي

أكد أمير هشام، أن محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، فتح الباب أمام إمكانية العودة مجددًا إلى النادي الأهلي.

محمد عبد المنعم

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس: كانت هناك مناقشات سابقة بشأن عودة محمد عبدالمنعم، واللاعب كان لديه رغبة في استكمال مسيرته مع نادي نيس الفرنسي.

وأضاف: لازال ملف عبدالمنعم على طاولة مسئولي الأهلي، ولكن الأمر يصطدم بالطبع بالجانب المالي، لكن اللاعب مؤخرا بعدما عاد من فرنسا يشعر بأنه قد يكون خارج التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وأوضح: هناك أيضا بيراميدز يرغب في ضم منعم، لكن اللاعب لديه أولوية في العودة للأهلي، حال قرر مغادرة أوروبا.