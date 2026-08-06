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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن استهداف سفينتي شحن في مياه البحر الأسود تابعة لأوكرانيا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتي شحن في مياه البحر الأسود، جنوب وشرق أوديسا، كانتا تقومان بنقل شحنات ذات طابع عسكري للقوات الأوكرانية.

وفي وقت لاحق ، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى سيطرة قوات موسكو على بلدتين في كل من مقاطعتي سومي وزابوروجيه.

وقالت الوزارة - في بيان لها : أنه نتيجةً للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدة ريجيفكا في مقاطعة سومي، مضيفة أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية توغلت في عمق الدفاعات الأوكرانية، وسيطرت على بلدة زارنيتسا في مقاطعة زابوروجيه.

وأضافت : وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أشارت إلى مقتل نحو 35 جنديًا أوكرانيا و15 مركبة ومحطتين للحرب الإلكترونية، موضحة أن مجموعة قوات "دنيبر" الروسية تمكنت من دحر وحدات من ألوية الهجوم الميكانيكي والجبال التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف ويوليفكا وزابوروجيتس في مقاطعة زابوروجيه.

وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 10 قنابل موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و1083 طائرة مسيّرة ثابتة الجناح.

ونوهت إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمت في عمق الدفاعات الأوكرانية، وهزمت أفراد ومعدات لواء هجومي، و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية".

وأبانت إلى أن الأضرار وقعت بالقرب من بلدتي فاسيلكيفكا وبودغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدات نوفوروسيفكا وميروفكا ونوفوي بولي وترودولينيفكا وشيروكي في مقاطعة زابوروجيه، كما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 360 جنديًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M198" عيار 155 ملم.

ووفقا للبيان، فإن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع استراتيجية متقدمة، وتم تحييد القوات وتدمير المعدات التابعة للواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات بودليمان في مقاطعة خاركوف، وسفياغوغورسك، ودونيتسكوي، وماياكي، وستاري كارافان في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت أن قوات كييف خسرت أكثر من 210 جنود، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و17 مركبة، و3 مدافع ميدانية، كما تم تدمير رادارين مضادين للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكيي الصنع، و3 أنظمة حرب إلكترونية.

وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قالت الوزارة إن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 290 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و21 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية، لافتة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت كوادرها ومعداتها بالقرب من بلدات بيساريفكا، وأولانوفو، وسادكي في مقاطعة سومي.

وفي مقاطعة خاركوف، تم هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، و4 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات كاراسيفكا، وسوسنوفي بور، وكوبينو، وإيزبيتسكوي، وإيفانوفكا.

وأضافت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر إستراتيجية، ما أدى إلى خسائر في القوى العاملة والمعدات لـ3 ألوية ميكانيكية، ولواء "ياغر"، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء قوات آزوف الخاصة (وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، 4 ألوية من الحرس الوطني في مناطق بلدات فوديانسكوي، وأنوفكا، وغروزسكوي، ونوفوترويتسك، ونوفوغريغوروفكا، وماتياشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ورايبولي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وتابعت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسنت مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرضت تشكيلات من 5 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وفوج هجومي، ولواء مشاة بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية للهزيمة بالقرب من بلدات سلافيانسك، وكراماتورسك، وياسنوغوركا، ونيكانوروفكا، وأوريخوفاتكا، وفيروليوبوفكا، وبوباسني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف خسرت ما يصل إلى 160 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و28 مركبة، وقطعة مدفعية.

وزارة الدفاع الروسية البحر الأسود القوات المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية

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