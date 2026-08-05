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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تشن هجوما جويا واسع النطاق على أهداف في كييف

هجوم روسي على أوكرانيا
هجوم روسي على أوكرانيا
محمد على

شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومقاطعة كييف، وذلك في رد منها على العدوان من خصمها الذي أغار على موسكو  بآلاف المسيرات خلال الأشهر الماضية.

ونتج عن الاستهدافات الأوكرانية قتلى مدنيين وهو الأمر الذي استدعى رد أكثر قوة من موسكو، باستهداف مواقع مهمة بأوكرانيا بصواريخ باليستية.

وحول ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجمات استهدفت مراكز ومواقع عدة.

استهدفت القوات الروسية مراكز النقل والإمداد والخدمات اللوجستية، وأماكن تخزين الأسلحة والشحنات العسكرية وإنتاج الطائرات المسيّرة في كييف.

كما واستهدف القوات الروسية ثلاث سفن جنوب أوديسا كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية.


ولاتزال الحرب الأوكرانية مستمرة منذ 4 سنوات منذ عام 2022 في فبراير منه، دون أي تقدم يذكر بتحقيق نقطة قوة بفصل الاشتباكات لإنهاء الحرب، رغم قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كثيرا أنه قادر على إنهاء الحرب وذلك خلال وقت قصير وهو الأمر الذي ثبت تداعيه وعدم صحته على الإطلاق.

روسيا الأوكرانية كييف المسيرات باليستية الدفاع الروسية تخزين الأسلحة ثلاث سفن جنوب أوديسا

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