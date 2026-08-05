مع نقص الصواريخ الاعتراضية .. تحذيرات إسرائيلية من تكرار سيناريو 7 أكتوبر

حذرت القناة ال15 العبرية من إعادة سيناريو السابع من أكتوبر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ظل عدم الجاهزية ونقص الصواريخ الاعتراضية

أفادت القناة 15 العبرية التابعة للكيان، بأن هناك تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية بوجود نقص في الصواريخ الاعتراضية وصواريخ الهجوم، ما يقيّد حرية العمل تجاه إيران.

وقالت القناة الصهيونية أنه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحذّرون منذ أسابيع طويلة من نقص خطير في الميزانية المخصصة لتعزيز القدرات.

وعلى عكس الأمريكيين، لا يفصّلون ما الذي يدور الحديث عنه تحديدًا.

وحذرت من التهاون، حيث يُحظر تكرار خطأ "جيش لم يكن مستعدًا للحرب"، كما كان في 7 أكتوبر.

ويُحظر الوصول مرة أخرى إلى وضع من النقص في الصواريخ الاعتراضية، كما ورد بالفعل في الجولة السابقة مع إيران.

وأكدت أن نتنياهو لن يتمكن من القول: لم أكن أعلم، وكذلك الجمهور.