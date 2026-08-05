بعمق 102 كم .. زلزال يضرب ميانمار بقوة 4.8 على مقياس ريختر

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء أن زلزالاً بلغت قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب ميانمار، وفقًا لبيانات الرصد الزلزالي.

وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزال ميانمار وقع في الساعة 00:11:57 بالتوقيت العالمي على عمق 102 كيلومتر، وتم تحديد مركزه عند الإحداثيات 21.877 شمالًا و94.664 شرقًا.

وأشار إلى أن مركظ زلزال ميانمار كان على بعد نحو 147 كيلومترًا غرب-جنوب غرب مدينة ماندالاي، و55 كيلومترًا جنوب غرب مدينة مونيوة.

وشهدت ميانمار في مايو الماضي، هزة أرضية بلغت قوتها 2ر5 درجة على مقياس ريختر، حيث أوضحت هيئة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 5ر15 كيلومتر جنوب بلدة "كياوكتان" وعلى عمق 40 كيلومترا.