خطوات الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل .. الأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل والاستفادة بمزايا خدمة التأمين المتوفرة في عدة محافظات، كما يمكن بدء عملية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية وادخال البيانات المطلوبة بدقة.

شروط الاشتراك في منظومة التأمين الصحي

- الخدمة متاحة للمصريين الحاصلين على بطاقة رقم قومي سارية داخل محافظات التطبيق.

- لا يمكن التسجيل لمن سبق تسجيلهم مسبقًا ضمن المنظومة.

- في حال وجود بيانات غير مكتملة، يجب على المواطن التوجه لأقرب مكتب خدمة عملاء لاستكمالها ثم استكمال التسجيل من خلال المكتب.

- يحق لرب الأسرة اختيار أقرب وحدة رعاية صحية مع استلام كارت التأمين الصحي الشامل بعد اكتمال التسجيل.

- يجب التوجه إلى الوحدة الطبية المختارة لإجراء الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي.

- بالنسبة للمواطنين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، يتوجب عليهم دفع الاشتراكات بعد استكمال بيانات الدخل في مكتب خدمة العملاء لاستخراج بطاقة التأمين الصحي.

المستندات المطلوبة للاشتراك في التأمين الصحي

الأوراق الأساسية

♦ صورة الرقم القومي للعائل سارية وجهين.

♦ صورة الرقم القومي لأفراد الأسرة سارية وجهين.

♦ شهادة الميلاد مميكنة للأبناء القاصرين تحت سن 15 سنة.

♦ قيد عائلي ” إن تطلب الامر”.

♦ صورة وثيقة الزواج مميكنة.

مستندات لحالات خاصة

♦ صورة وثيقة الطلاق مميكنة.

♦ قرار محكمة بحضانة الأم للابناء في حالة الطلاق.

♦ صورة وثيقة الوفاة مميكنة.

♦ قرار محكمة بالوصاية الشرعية على الأبناء في حالة الطلاق او الوفاة.

♦ قرار محكمة بالطلاق في حالة الهجر.

♦ بحث اجتماعي للغير قادرين.

♦ صورة من كارت تكافل /كرامة من التضامن الاجتماعي مع الاطلاع على الأصل.

♦ أفاده من التضامن الاجتماعي بالحصول على إحدى معاشات التضامن الاجتماعي.

♦ صورة من كارت الاسر البديلة وصورة عقد الكفالة مع الاطلاع على الأصل في حالة الاسر البديلة.

♦ إفاده من مصلحة السجون في حالة أن العائل أو أحد أفراد الاسرة مسجون.

♦ استمارة س51 أو إفادة من القوات المسلحة بأن العائل وأسرته لا ينتفعون بالخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

♦ إفادة من السفارة في حالات الهجرة خارج مصر لأحد أفراد الاسرة.

♦ صورة من جواز السفر وعقد العمل بالخارج في حالة أن أحد افراد الاسرة يعمل خارج مصر.

♦ صورة بطاقة التجنيد أو إفادة من وحدة التجنيد التابع لها والموضح بها تاريخ بدء ونهاية التجنيد.

مستندات الدخل الأساسية المطلوبة للتسجيل:

♦ مفردات مرتب للموظف في حالة الموظف.

♦ طابعة تأميني من التأمينات الاجتماعية لكافة الحالات.

♦ بيان بالمعاش العسكري من القوات المسلحة.

♦ إقرار صاحب العمل بالسداد في حالة الموظف.

♦ إقرار ضريبي من مصلحة الضرائب في حالة العمالة الحرة.

طريقة الاشتراك في التأمين الصحي الشامل

الانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل يبدأ بتوجه المواطن إلى أقرب وحدة أو مركز لطب الأسرة التابع للمنظومة داخل المحافظات التى جرى تطبيق النظام بها، حيث يتم تقديم بطاقة الرقم القومى السارية لرب الأسرة، إلى جانب بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد لباقى أفراد الأسرة.

فتح ملف طبى موحد للأسرة

وبعد استكمال المستندات المطلوبة، يتم إنشاء ملف طبى موحد للأسرة، بما يضمن متابعة الحالة الصحية لكل فرد بشكل دورى ومنظم.

ويلى ذلك تحديد موعد لإجراء فحص طبى شامل، تمهيدًا لبدء الاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية التى تشمل الكشف الطبى، صرف الأدوية، التحاليل، الأشعة، والتدخلات الجراحية عند الحاجة.

الاشتراك في التأمين الصحي أونلاين

تتيح الدولة إمكانية التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للمواطن إدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات، على أن يتم لاحقًا مراجعة البيانات وتفعيل الاشتراك رسميًا.



رابط الاشتراك في التأمين الصحي

يمكن لأي مواطن الاشتراك في التأمين الصحي والتسجيل أونلاين وإدخال البيانات المطلوبة.. ادخل هنا للتسجيل





خطوات التسجيل في التأمين الصحي اونلاين

وتتيح هيئة التأمين الصحي عبر الإنترنت رابط التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المفعل بها النظام، من خلال بوابة مصر الرقمية بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من هـــنـا .

هـــنـا اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

اختيار خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

اختيار المحافظة حسب بيانات الإقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.

استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين تم عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.­

اضغط على حفظ ليتم حفظ بياناتك بنجاح.

بعد مرور 48 ساعة يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها وذلك لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

يتعين على رب الأسرة التوجه إلى وحدة/ مركز الرعاية الأولية الذي تم اختياره لعمل الفحص المبدئي وفتح الملف العائلي وذلك بعد إتمام عملية التسجيل.

يحق لرب الاسرة اختيار وحدة الرعاية الأولية الأقرب لعنوان السكن واستلام كارت التأمين الصحي الشامل موضح به رقم الملف العائلي بعد اكتمال عملية التسجيل.

يتعين على المواطنين الغير خاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية التوجه الى مركز خدمة العملاء في محافظة التطبيق لاستيفاء بيانات العمل والدخل ودفع الاشتراكات وذلك لاستخراج كارت التأمين الصحي الشامل.

مزايا التأمين الصحي الشامل

• يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ.

• تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.

• نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 450 جنيهاً فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 1126 جنيه في المرة الواحدة.

• نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1501 جنيه في المرة الواحدة.

• للمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط.

• يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج.

• يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.