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أخبار البلد

تحذير عاجل من "الزراعة".. 16 إجراءً لحماية الماشية والدواجن من الموجة الحارة

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار المتابعة على مدار الساعة للحالة المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديث التوصيات والإرشادات الفنية بشكل مستمر وفقًا لأي مستجدات، وذلك بهدف الحد من تأثير الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة، والحفاظ على معدلات الإنتاج.

وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع المربين بالإرشادات الوقائية الصادرة، والتواصل المستمر مع الأجهزة الفنية ومديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات للحصول على الدعم الفني اللازم، بما يسهم في حماية الحيوانات والطيور وتقليل معدلات الإجهاد الحراري والخسائر الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أن من بين أهم التوصيات التي يجب الالتزام بها خلال فترات الحرارة الشديدة، منع دخول غير المختصين إلى المزارع للحد من انتقال الأمراض، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن الحيوي، وعلى رأسها أعمال التطهير والتعقيم الدوري للمزارع والمعدات والأفراد.

كما أوصت بتأجيل عمليات التلقيح الطبيعي أو التلقيح الاصطناعي إلى حين انتهاء موجات الحرارة المرتفعة، نظرًا لما قد تسببه الظروف المناخية القاسية من انخفاض في كفاءة التلقيح وتأثيرها على الحالة الفسيولوجية للحيوانات.

وأكدت كذلك ضرورة تأجيل عمليات العلاج والحقن – كلما كان ذلك ممكنًا – إلى الفترات المسائية أو بعد انخفاض درجات الحرارة، لتقليل تعرض الحيوانات للإجهاد وتحسين استجابتها للعلاج.

ضرورة تنفيذ نقل الحيوانات والطيور والكتاكيت خلال ساعات الليل أو الفترات الأقل حرارة

وفيما يتعلق بعمليات النقل، شددت الوزارة على ضرورة تنفيذ نقل الحيوانات والطيور والكتاكيت خلال ساعات الليل أو الفترات الأقل حرارة، مع تجنب التكدس داخل وسائل النقل، والحرص على توفير التهوية المناسبة، وعدم توقف المركبات المحملة لفترات طويلة أثناء الرحلات، حفاظًا على سلامة الحيوانات وتقليل معدلات النفوق والإجهاد الحراري.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل مع التقلبات المناخية، ورفع جاهزية القطاعين الزراعي والبيطري، بما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة واستدامة الإنتاج، ويعزز الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

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