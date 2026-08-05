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تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
آية التيجي

أطلق أطباء وخبراء في صحة القدم تحذيرات جديدة بشأن الاستخدام المفرط الكوركس "Crocs"، مؤكدين أن الحذاء المطاطي الشهير، رغم راحته وانتشاره الواسع بين الأطفال والبالغين، قد يؤدي إلى مشكلات صحية في القدم والكاحل إذا استُخدم لساعات طويلة أو في أنشطة تتطلب المشي المستمر.

أضرار ارتداء الكوركس لفترات طويلة

وأوضح الخبراء أن "كروكس" ليس حذاءً سيئًا بطبيعته، لكنه صُمم للاستخدام القصير وفي ظروف محددة، مثل الذهاب إلى الشاطئ أو حمام السباحة أو القيام بمهام سريعة، وليس لارتدائه طوال اليوم، وفقًا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لماذا يُحذّر الأطباء من ارتداء كروكس؟

وقال الدكتور ستيفن توماس، اختصاصي علاج القدم في لندن، إن المادة الإسفنجية التي يُصنع منها الحذاء توفر راحة وامتصاصًا للصدمات، لكنها تحتفظ بالرطوبة داخل الحذاء، ما يزيد من احتكاك القدم ويؤدي إلى ظهور البثور المؤلمة، خاصة في الطقس الحار أو أثناء التعرق.

وأضاف أن ارتداء الحذاء لفترات طويلة قد يغير طريقة المشي، خصوصًا عند عدم استخدام الحزام الخلفي، إذ يضطر الشخص إلى ثني أصابع القدم باستمرار لمنع الحذاء من الانزلاق، وهو ما يرهق العضلات والأوتار مع مرور الوقت.

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

تشوهات بالأصابع وآلام مزمنة

وحذرت الدكتورة تشاندانا هالاهارفي، جراحة القدم والكاحل، من أن الاستمرار في الإمساك بالحذاء بواسطة أصابع القدم قد يؤدي تدريجيًا إلى الإصابة بتشوهات مثل:
أصابع المطرقة.
الأصابع المخلبية.
التهاب أوتار الأصابع.
آلام قوس القدم والكعب.

كما قد يزيد نقص الدعم في الحذاء من خطر الإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهي حالة تسبب ألمًا حادًا أسفل الكعب، خاصة عند الاستيقاظ صباحًا.

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

زيادة خطر العدوى الفطرية والبكتيرية

وأشار الخبراء إلى أن البيئة الدافئة والرطبة داخل الحذاء قد تشجع على نمو الفطريات والبكتيريا، ما يزيد احتمالات الإصابة بـ:
فطريات القدم.
فطريات الأظافر.
التهابات الجلد البكتيرية، خاصة عند وجود تشققات صغيرة في القدم.

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر

وأكد الأطباء أن الأطفال يحتاجون إلى أحذية توفر دعماً ثابتًا للكعب والقدم أثناء النمو، موضحين أن الاعتماد على "كروكس" طوال اليوم قد يؤثر في تطور المشية الطبيعية ويزيد احتمالات التعثر والتواء الكاحل وإصابات أصابع القدم.

كما لفتوا إلى تسجيل إصابات متكررة للأطفال بسبب تعلق أحذية "كروكس" في السلالم المتحركة أو أثناء اللعب، نتيجة ليونة خامة الحذاء.

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

كيف تقلل المخاطر؟

وقدم الخبراء عدة نصائح للاستفادة من راحة "كروكس" مع تقليل مخاطره، أبرزها:
ـ استخدام الحزام الخلفي دائمًا فيما يعرف بـ"الوضع الرياضي" لتثبيت القدم.
ـ عدم ارتدائه لساعات طويلة أو أثناء المشي لمسافات بعيدة.
ـ تجنب استخدامه في الرياضة أو الأنشطة البدنية.
ـ استبداله بأحذية توفر دعماً أفضل عند المشي لفترات طويلة.

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

بدائل أكثر أمانًا

ويرى الأطباء أن الصنادل الداعمة، مثل بعض موديلات Birkenstock، قد تكون خيارًا أفضل للمشي الطويل، لأنها توفر دعماً لقوس القدم وإمكانية ضبط الأحزمة بما يتناسب مع شكل القدم، وهو ما يساعد على تقليل الضغط على العضلات والأوتار.

ويشدد خبراء صحة القدم على أن أحذية "Crocs" ليست خطيرة في حد ذاتها، لكنها لا تصلح للاستخدام اليومي المستمر. 

وينصح الأطباء باعتبارها حذاءً مخصصًا للاستخدامات السريعة أو الشاطئ والمسبح، مع تجنب ارتدائها طوال اليوم للحفاظ على صحة القدمين، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

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تحذير طبي من ارتداء «الكوروكس» .. أضرار خفية تهدّد القدمين لدى الأطفال والبالغين

أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة
أضرار إرتداء الكوركس لفترات طويلة

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