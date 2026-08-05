محمد شيحة: الأمور تزداد تعقيدًا في الإسماعيلي.. والنادي ضحية مجلس الإدارة السابق

أكد محمد شيحة، نائب رئيس الإسماعيلي الأسبق، أن الأوضاع داخل النادي الإسماعيلي تزداد تعقيدًا داخل النادي، وذلك قبل انطلاق الموسم للنادي في دوري المحترفين (القسم الثاني).

وقال محمد شيحة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «هناك استمرار لمسلسل الهزليات التي يحدث في نادي الإسماعيلي ولا يوجد فك للقيد وبالتالي لا يوجد تعاقدات للفريق».

وأردف قائلًا: «لا توجد أي مساعدة للمحافظ في حل أزمات النادي والأمور تزداد تعقيدًا يومًا بعد الآخر»، معتبرًا أن الإسماعيلي ضحية مجلس الإدارة السابق.

وتحدث شيحة عن أن أشرف خضر سيكون المدير الفني القادم للنادي الإسماعيلي.

ورأى شيحة أن المقارنة ظالمة بين وضع الزمالك والإسماعيلي، لأن الزمالك يمتلك ما لا يقل عن 25 إلى 30 مليون مشجع على الأقل عكس الإسماعيلي، وهو ما ساعد الزمالك على حل الأزمات التي مر بها النادي.