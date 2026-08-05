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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق مُبادرة «اسبقي بخطوة» في بورسعيد للكشف المبكر وتوفير التطعيمات الوقائية لتعزيز صحة المرأة|صور

انطلاق فعاليات مبادرة "اسبقي بخطوة" فى بورسعيد للكشف المبكر وتوفير التطعيمات الوقائية لتعزيز صحة المرأ
انطلاق فعاليات مبادرة "اسبقي بخطوة" فى بورسعيد للكشف المبكر وتوفير التطعيمات الوقائية لتعزيز صحة المرأ
محمد الغزاوى

انطلقت بمحافظة بورسعيد فعاليات مبادرة "اسبقي بخطوة"، وذلك بالتعاون المثمر والشراكة الممتدة بين الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان. وتأتي هذه المبادرة، التي تمتد أعمالها على مدار 15 يوماً اعتباراً من 3 أغسطس 2026، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التوعوية والفحوصات الطبية الدقيقة، وعلى رأسها إجراء المسحات الخاصة بالكشف المبكر عن أورام وسرطان عنق الرحم، بما يضمن التدخل المبكر ورفع معدلات الشفاء.

جاء ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الرعاية الصحية نحو ترسيخ مفاهيم الطب الوقائي والكشف المبكر، وحرصاً على تقديم خدمات صحية متكاملة تعزز من جودة حياة المرأة المصرية، 

انطلاق فعاليات مبادرة "اسبقي بخطوة" فى بورسعيد للكشف المبكر وتوفير التطعيمات الوقائية لتعزيز صحة المرأة

وقد شهدت المبادرة انطلاقة قوية ميدانياً من خلال إتاحة سحب وإجراء المسحات داخل المنشآت الثانوية والثالثية المتمثلة في مستشفى السلام ببورسعيد ومستشفى الحياة بورفؤاد، إلى جانب تخصيص وتجهيز عيادات محددة لمبادرة "اسبقي بخطوة" في عدد من مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية ، ومنها وحدة "أم خلف ،والعرب والكويت ، مناخ ١، مناخ ٢. ومركز بلال بن رباح ، والإماراتى ،  وال5000, والصيدلانية سمر عبد الرحمن ؛ لتقريب الخدمة من المواطنات في مختلف القطاعات الجغرافية. وتكاملاً مع جهود الفحص المبكر، تم توفير وإتاحة التطعيمات الوقائية المقررة داخل 10 منشآت صحية معتمدة موزعة على كافة أنحاء المحافظة، لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية لسيدات المحافظة.

تُنفذ المبادرة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة رضوى إمام، مدير الإدارة العامة للتوعية وتعزيز الصحة برئاسة الهيئة، وذلك لضمان سير الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط التنفيذي المحكم. 

و تم تنسيق كافة العمليات الميدانية من قِبل إدارة المبادرات بفرع بورسعيد بجهود الدكتورة رضوى عبدالله والدكتورة إيمان البحراوي، وبالتعاون والتكامل مع الدكتور نادر يوسف، مسؤول ملف النساء بفرع الهيئة ببورسعيد، والمتابعة الدائمة على مدار الساعه من الدكتور محمد صبح ، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثيه بفرع بورسعيد والدكتور أحمد مندور ، مدير إدارة الرعاية الأولية بفرع بورسعيد ، والأستاذة رفيدة على ، مديرة إدارة التمريض بالفرع ، بهدف تيسير إجراءات استقبال السيدات، وتوفير البيئة الملائمة للتدريب والدعم الفني للأطقم الطبية، بما يحقق الأهداف التنموية والصحية للمبادرة.

بورسعيد الرعاية الصحية المراكز الصحية المرأة

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