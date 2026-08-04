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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كدمات وسحجات.. إصابة 18 شخصا في تصادم ميكروباص وتريلا على طريق بورسعيد الدولي الساحلي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الغزاوى

أصيب 18 شخصًا، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتريلا على الطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة بورسعيد، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الزهور لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ورفعت مستشفى الزهور درجة الاستعداد فور تلقي البلاغ، وجرى تجهيز فرق الطوارئ والأطقم الطبية والتمريضية لاستقبال المصابين، وإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لهم، وتقديم أوجه الرعاية الطبية وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب.

كلها كدمات وسحجات إصابة 18 شخصًا في تصادم ميكروباص وتريلا على طريق بورسعيد الدولي الساحلي

ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وسرعة التعامل مع الحالات، فيما تواجد الدكتور محمد البرعي لمتابعة استقبال المصابين والإجراءات الطبية المقدمة لهم داخل المستشفى.

وضمت قائمة المصابين، بحسب البيانات الطبية المرفقة، أحمد مصطفى، والوليد أحمد توكل، وسراج صابر السيد، ومحمد صبحي حسين، والمهدي أحمد محمود، وأحمد عبد ربه محمود خليفة، ومحمد جلال السيد، وعبد السيد إسماعيل، وأحمد ممدوح محمد جبري، وأحمد محمود، ومحمد ثابت حسين، وخالد محمود محمد، وسيد صبحي السيد الأمين، وعمر محسن أحمد عبد الرحمن، وممدوح محمد جبري، ومراد محمد أمين، ودنيا هارون عبد الحليم، وإيهاب صديق محمد فرج.

وتبين أن غالبية الإصابات تنوعت ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى التعامل معها بواسطة الأطقم الطبية وإخضاع المصابين للفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالاتهم داخل مستشفى الزهور.

بورسعيد محافظة بورسعيد الدولي الساحلي الرعاية الصحية

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