ارتفاع احتياطيات النفط الاستراتيجية اليابانية في يوليو

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ارتفاع الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الخام في اليابان بما يعادل ثلاثة أيام من الاستهلاك في يوليو، لتصل إلى 202 يوم، رغم استمرار الحرب في إيران، وذلك بعد أن تمكنت البلاد من تأمين إمدادات بديلة.

وذكرت وزارة الاقتصاد - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المخزونات قد تراجعت في يونيو بما يعادل أربعة أيام من الاستهلاك، بعد انخفاضات بلغت خمسة أيام في مايو و27 يوماً في أبريل، ما يعكس الضغوط التي تعرضت لها الإمدادات خلال الأشهر الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة حتى الأول من أغسطس، بلغ إجمالي الاحتياطيات - بما يشمل المخزون الحكومي والخاص والمخزون المشترك مع الدول المنتجة - ما يعادل 202 يوم من الاستهلاك المحلي. ولم تُتخذ أي قرارات جديدة بشأن الإفراج عن مخزونات إضافية منذ مايو.

وتعتمد اليابان بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، إذ استوردت 94% من احتياجاتها من الخام من المنطقة في عام 2025، ما يجعل أمن الإمدادات عاملاً محورياً في سياستها للطاقة.

ش ص/ آ ع س