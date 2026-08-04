برلماني : توجيهات القيادة السياسية بتأمين السلع الاستراتيجية تعزز استقرار الأسواق

أشاد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق والحفاظ على توافر السلع بأسعار مناسبة.

وأكد حماد أن استمرار الحكومة في متابعة موقف السلع الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية يعكس رؤية واضحة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وضمان عدم تأثر الأسواق بأي متغيرات إقليمية أو عالمية، مشيرًا إلى أن وجود مخزون آمن من السلع الأساسية يمنح الدولة قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات.

الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق

وأوضح عضو مجلس النواب أن الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز تمثل خطوة مهمة لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال المواطنين، مطالبًا باستمرار هذه الحملات بجميع المحافظات، والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأشار إلى أن تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر، يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في زيادة المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

واختتم النائب عيد حماد بيانه مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي المستدام.