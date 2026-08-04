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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل سياحة وطيران النواب: مبنى الركاب 4 يحول مطار القاهرة إلى بوابة عالمية لجذب الاستثمار

النائب هشام حسين
النائب هشام حسين
محمد الشعراوي

أكد النائب هشام حسين، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن مشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية للمطارات يعد أحد أهم عوامل تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والسياحة.

وأوضح هشام حسين أن الاستثمار في قطاع الطيران لا يقتصر على تحسين خدمات السفر، لكنه ينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر من خلال دعم حركة التجارة، وزيادة رحلات الترانزيت، وجذب شركات الطيران العالمية، مؤكدًا أن وجود مطار حديث بطاقة استيعابية كبيرة يمثل عنصرًا مهمًا في تنافسية أي دولة.

 رؤية الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية

وأضاف أن مشروع مبنى الركاب الجديد يعكس رؤية الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كحلقة وصل بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز فرص الاستثمار ويمنح القاهرة دورًا أكبر على خريطة الطيران العالمية.

جاء تعليق النائب عقب استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المشروع باعتباره نقلة نوعية للمطار الذي يمثل بوابة مصر الأولى، مشيرًا إلى أن تطوير وتوسعة المطارات يأتي لمواكبة النمو المتوقع في حركة السياحة والسفر عالميًا، بينما أوضح وزير الطيران المدني أن المبنى الجديد يستهدف طاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، ضمن خطة رفع الطاقة الإجمالية لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويًا، مع الاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التشغيل.

النائب هشام حسين مجلس النواب البرلمان مشروع مبنى الركاب رقم 4 مطار القاهرة

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