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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير زراعي: الأسمدة والمخصبات العضوية تستحوذ على نسب كبيرة من الزراعات الإستراتيجية

عمرو البحيرى
عمرو البحيرى
شيماء جمال

قال عمرو البحيرى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وخبير الزراعات الذكية المستدامة إن قضايا الزراعة العضوية وتشابكاتها أصبحت تمثل التحدى الأساس للتوسع الزراعى الرامى إلى استدامة نمو الصادرات الزراعية .

وأضاف خلال لقاء ببرنامج ساعة اقتصاد فى قناة المحور أن العالم يتجه حاليا بشكل متسارع من الاعتماد المكثف على الأسمدة والمخصبات والمبيدات الكيماوية إلى اعتماد على مركزية الأسمدة والمبيدات (العضوية-الحيوية) مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الزراعة الحيوية ذات شقين أساسيين الاول شق أمن قومى يرتبط بصحة المواطن حيث أصبحت القضية الزراعية ومنتجات الهيكل الزراعى من قوام المنتجات الغذائية أحد أهم مصادر الأمراض التى تستهلك كما كبيرا من الدخل القومى لتوفير العلاج فى نفس الوقت الذى تقوض فيه الأمراض قدرات العناصر البشرى على الانتاج.

وتابع: أما الشق الثانى من أهمية الزراعة الحيوية فإنها تتعلق بالبعد الاقتصادى وهو بعد ذو زوايا متعددة فى مقدمتها أن الزراعة الحيوية تحافظ على مدخلات الإنتاج الزراعية متمثلة فى التربة وثانيا الحفاظ على أسواق التصدير للمنتجات المصرية فى ظل تنامى توجهات غربية نحو منتجات الزراعة العضوية وهو ما يظهر فى اشتراطات الاستدامة التى وضعها الاتحاد الأوروبى للحاصلات الزراعية التى سوف تستقبلها أسواقه بدءا من 2030.

وتناول عمرو البحيرى اقتصاد الزراعات الحيوية حيث أشار إلى أن ارتفاع أسعار منتجات الزراعات الحيوية يعود إلى ارتفاع تكلفة هذه الزراعات ومحدودية نطاقها فى مصر حيث تعتمد هذه الزراعات على مدخلات انتاج مستوردة مطالبا بضرورة أن تتبنى الدولة حزمة من التسهيلات لمصانع الأسمدة الحيوية بدءا من إعفاءات ضريبية إلى تسهيلات فى الحصول على الأراضى وتسهيلات ضريبية على دخول الآلات وماكينات الانتاج.

كما شدد البحيرى على ضرورة تبنى حملات توعوية للمزارع والمستثمر الزراعى بشكل عام لإقناعه بمزايا الزراعات الحيوية ومكاسبها المالية أو الاقتصادية محذرا من آثار الجشع المكاسب وفقدان الوعى على المحاصيل المصرية حيث يعمد العديد من المزارعين أو المستثمرين إلى استخدام نوعيات قد تكون مسرطنة من الكيماويات لانضاج الثمار سريعا أو لاكسابها لونا معينا.

وأشار خبير التنمية الزراعية إلى أن الأسمدة والمخصبات العضوية تستحوذ على نسب كبيرة من الزراعات الاستراتيجية فى مصر مثل القمح والذرة مشيرا إلى الأزمة فى استخدامات الأسمدة العضوية فى مصر تنحصر فى قطاعين زراعيين أساسيين الأول الخضراوات والثانية الفواكه.

خبير زراعى الأسمدة المخصبات العضوية مصر الزراعات الاستراتيجية فى مصر الخضراوات الفواكه

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