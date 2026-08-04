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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اجتماع وسطاء غزة بالقاهرة يجسد الثقة الدولية في مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الاجتماع المرتقب الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا يمثل امتدادًا للدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في إدارة ملف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن اختيار القاهرة لاستضافة هذا الاجتماع يعكس إدراك المجتمع الدولي بأن مصر هي الطرف الأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر، وإنجاح جهود الوساطة، وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التحركات المصرية خلال الفترة الماضية اتسمت بالاستمرارية والفاعلية، سواء عبر الاتصالات السياسية المكثفة مع مختلف الأطراف، أو من خلال الجهود الإنسانية التي قادتها الدولة المصرية لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد أن القاهرة تعاملت مع الأزمة باعتبارها مسؤولية قومية وإنسانية، وسعت منذ اللحظة الأولى إلى وقف التصعيد، ومنع اتساع رقعة الصراع، والحفاظ على فرص الحل السياسي، وهو ما أكسبها احترامًا وتقديرًا دوليين.

وأضاف عبد اللطيف، أن الاجتماع المرتقب يمثل فرصة مهمة لتأكيد الالتزام الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إزالة أي عقبات قد تعرقل تطبيقه، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل قطاع غزة، ويمهد للانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأوضح أن نجاح هذه المرحلة سيخفف من معاناة المدنيين، ويسهم في عودة الحياة تدريجيًا إلى القطاع، فضلًا عن دعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تواصل تحركاتها انطلاقًا من ثوابت راسخة تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأن مصر ستواصل جهودها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

وأشار إلى أن اجتماع القاهرة المرتقب يمثل خطوة جديدة في مسار تثبيت السلام، ويؤكد مجددًا أن الدور المصري يظل حجر الأساس في أي تحرك جاد لإنهاء الأزمة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

شعبان رأفت عبد اللطيف الشيوخ مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية

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