قيادي بالجبهة الوطنية: تأمين السلع الغذائية يجسد رؤية استباقية لحماية الأمن القومي

أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية بالحزب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تأمين السلع الغذائية وتكوين مخزون استراتيجي آمن تعكس نهجًا استباقيًا في إدارة الدولة، ورؤية واضحة تستهدف حماية الأمن القومي المصري، وضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف الظروف.



وقال الشمندي إن القيادة السياسية تنظر إلى الأمن الغذائي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي، وهو ما انعكس في المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما مكّن مصر من التعامل بكفاءة مع الأزمات العالمية وتداعياتها.

استمرار الدولة في تبني سياسات اقتصادية متوازنة

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تضمن الحفاظ على احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، بما يعزز استقرار السوق ويحد من تأثير التقلبات العالمية، ويحافظ على توافر السلع للمواطنين دون انقطاع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، بفضل التخطيط العلمي والرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها القيادة السياسية، مؤكدًا أن ما تحقق في ملف الأمن الغذائي يمثل إنجازًا وطنيًا يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد جاهزية مصر لمواجهة أي تحديات إقليمية أو دولية.

وأكد الشمندي، أن استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الملف الحيوي يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة، ويرسخ دعائم الاستقرار، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على مقدرات الدولة ويؤمن مستقبل الأجيال القادمة.