وفاة والدة النائبة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ.. موعد ومكان العزاء

توفيت، اليوم الأحد، المهندسة سعدية الشربيني حشيش، والدة النائبة الدكتورة داليا السيد الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، وحرم المرحوم المهندس السيد أحمد الأتربي، عضو مجلس الشورى السابق.

ومن المقرر أن تُشيَّع جنازة الفقيدة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الأتربي بقرية كفر شريف التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تُوارى الثرى بمقابر العائلة.

العزاء أمام منزل العائلة

وأعلنت الأسرة أن العزاء سيقام اليوم الأحد في السرادق المقام أمام منزل العائلة بقرية كفر شريف، مركز شربين، محافظة الدقهلية، وذلك عقب صلاة المغرب