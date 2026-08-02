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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: نمو السياحة الأمريكية يؤكد نجاح الترويج لمصر عالميًا

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مصر نموًا في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي بنسبة 2% يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة وجاذبية المقصد السياحي المصري، ويعكس نجاح الجهود المبذولة للترويج للمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن السوق الأمريكي من الأسواق السياحية المهمة، وزيادة الإقبال عليه يؤكد أن مصر ما زالت تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية بفضل ما تمتلكه من حضارة عريقة، ومقومات طبيعية، ومنتجات سياحية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح السائحين.

المقصد المصري يمتلك فرصًا واعدة لجذب المزيد من الزائرين

وأضافت أن التحركات الحالية لوزارة السياحة والآثار في الأسواق الدولية، وإقامة المعارض الخارجية مثل معرض "كنوز الفراعنة"، تسهم في تقديم صورة حديثة عن مصر، وتعريف العالم بحجم التطور الذي تشهده البنية السياحية والخدمات المقدمة للزائرين.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تنويع المنتج السياحي المصري، ودمج السياحة الثقافية مع الشاطئية والترفيهية وسياحة المغامرات، يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات الإقبال وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر من القطاع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أهمية استمرار تطوير الخدمات المقدمة للسائحين، وتسهيل إجراءات الدخول، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية، بما يرفع مستوى تجربة الزائر ويزيد من تنافسية مصر بين المقاصد السياحية العالمية.

وأكدت أن السياحة تظل أحد أهم مصادر القوة الاقتصادية لمصر، وأن المؤشرات الحالية تتطلب مواصلة العمل على جذب مزيد من الأسواق السياحية الواعدة وتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تمتلكها الدولة المصرية.

السائحين الوافدين السوق الأمريكي المقصد السياحي المصري

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