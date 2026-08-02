برلماني: نمو السياحة الأمريكية رسالة ثقة في المقصد المصري وعلينا تعظيم الاستفادة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مصر نموًا في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي بنسبة 2% يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق الأمريكي يمثل أحد الأسواق السياحية الواعدة التي يجب البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن اللقاءات التي يعقدها وزير السياحة والآثار مع منظمي الرحلات وشركات السياحة العالمية تمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة التدفقات السياحية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية وسياحة المغامرات.

التنوع السياحي المصري يمثل ميزة تنافسية كبيرة

وأضاف أن التنوع السياحي المصري يمثل ميزة تنافسية كبيرة، خاصة مع القدرة على تقديم تجربة متكاملة للسائح تجمع بين زيارة المواقع الأثرية العريقة والاستمتاع بالمقاصد الطبيعية والمنتجعات الحديثة، وهو ما يتطلب استمرار الترويج الذكي للمقصد المصري في الأسواق الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إطلاق المعارض الدولية مثل معرض "كنوز الفراعنة" يسهم في تعزيز الوعي العالمي بعظمة الحضارة المصرية، ويعيد تقديم التراث المصري بصورة عصرية تجذب شرائح جديدة من السائحين، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الزخم في زيادة أعداد الزائرين وتحقيق مستهدفات الدولة السياحية.

وشدد النائب محمد سمير على أن تطوير الخدمات وتسهيل إجراءات دخول السائحين، ومن بينها التحول الرقمي في منظومة التأشيرات، يمثل عنصرًا أساسيًا لتحسين تجربة السائح ورفع تنافسية مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى.

وأكد أن قطاع السياحة يظل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص عمل ومصادر دخل مهمة، مطالبًا بمواصلة دعم خطط الترويج والتوسع في الأسواق الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الإقبال المتزايد على مصر باعتبارها واحدة من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم.