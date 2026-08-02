برلماني: مواصلة الإصلاح الاقتصادي ضرورة لتعزيز النمو وتحسين معيشة المواطنين

ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها في العديد من القطاعات، لا سيما الصناعة، والتصدير، وجذب الاستثمارات.

تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة



وشددت " أبو زيد " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، لضمان وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى مختلف فئات المجتمع، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدًا أن القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تنظر إلى ما تضمنه التقرير باعتباره تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، وفي الوقت نفسه حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.