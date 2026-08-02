الأنبا باسيليوس يتفقد الأنشطة الرعوية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا | صور

تفقد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الأنشطة الرعوية، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا صموئيل، راعي الكاتدرائية، حيث قدم صاحب النيافة كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، والمواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس.

كما ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي، لخدمة يسوع نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل بالإيبارشية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "لأن مراحمه جديدة كل صباح".