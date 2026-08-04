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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تطرح منافذ بيع بمدينة موط بنظام التأجير.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن فتح باب التقديم للحصول على منافذ بيع بالطريق الدائري بمدينة موط بنظام التأجير، وذلك في إطار دعم المشروعات الصغيرة وإتاحة فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، مع تحديد مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعملية التقديم والتخصيص.

التفاصيل والشروط الخاصة بالتقديم

وأوضحت المحافظة أن التقديم يقتصر على أبناء محافظة الوادي الجديد أو المقيمين بها إقامة دائمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تاريخ الإعلان، على أن يتم إثبات ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

وأكدت أن من بين شروط التقديم ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، مع تقديم خطاب من التأمينات يثبت ذلك، وألا يكون شريكًا في أي مشروع، أو يمتلك حيازة زراعية، أو سبق له الحصول على قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، أو محل أو منفذ بيع أو رخصة إشغال «كشك» من الوحدة المحلية، أو قام بالتنازل عنها للغير.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وفقًا للقانون، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، على أن يثبت ذلك من خلال صحيفة الحالة الجنائية.

وأشارت المحافظة إلى أنه لا يجوز حصول الزوج والزوجة أو أحد الأبناء على أكثر من منفذ بيع، ويقتصر التخصيص على أحدهم فقط بعد استيفاء جميع الشروط المقررة.

وبشأن المستندات المطلوبة، أوضحت الوحدة المحلية أن الطلب يقدم باسم السيد رئيس مركز الداخلة، ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة حالة جنائية حديثة، وبحث اجتماعي معتمد ومختوم من الإدارة الاجتماعية، وأصل خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم وجود ملف ضريبي للمتقدم، وأصل خطاب من السجل التجاري يفيد بعدم وجود سجل تجاري، بالإضافة إلى شهادة تأهيل معتمدة ومختومة لذوي الاحتياجات الخاصة – إن وجدت – والمستندات الدالة على عدم امتلاك حيازة زراعية أو قطعة أرض بالمنطقة الحرفية، وعدم الحصول على محل أو منفذ بيع أو كشك من الوحدة المحلية.

وأكدت المحافظة أن الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات التقديم، داعية الراغبين في الحصول على منافذ البيع إلى الالتزام بكافة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ بيع

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