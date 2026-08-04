وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس

توجه وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس، والمقرر عقده يوم غد الأربعاء.

ويأتي الاجتماع الوزاري في إطار التنسيق والتشاور العربي المستمر إزاء مستجدات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وبحث سبل دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين فى الاجتماع، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تكثيف التنسيق العربي إزاء التحديات الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.