روسيا والعراق يستأنفان رحلاتهما الجوية المباشرة

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم / الثلاثاء /، أن موسكو وبغداد استأنفتا حركة الطيران المباشر بينهما.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن شركة الطيران العراقية قامت بأولى رحلاتها إلى مطار "فنوكوفو" في روسيا.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر تشغيل رحلتين أسبوعيًا يومي السبت والثلاثاء، والرحلات الجوية المباشرة من روسيا متاحة حاليا إلى 36 دولة.

وأوضح ممثلو الخطوط الجوية العراقية أن هذا القرار جاء نتيجة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية من بغداد إلى موسكو.