عاتبهم لبيعهم المخدرات .. القبض على المتهمين ببتر يد شخص بالجيزة

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة إحدى السيدات من قيام عدد من الأشخاص من مروجى المواد المخدرة بالتعدى على زوجها بسلاح أبيض وإصابته ببتر بكف اليد بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/ يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مصاب ببتر بكف اليد اليسرى ولا يمكن إستجوابه، وبسؤال شقيقه أفاد بحدوث مشاجرة بين المصاب و (4 أشخاص - مقيمون بذات الدائرة) لتوقفهم أمام الورشة محل عمله، قام خلالها أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فى الهواء وإنصرف.. وفى اليوم التالى تقابل المصاب مع المتهمين وتجددت المشاجرة بينهم فتعديا عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المشار إليها.



أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (لهم معلومات جنائية – أحدهم مصاب بجرح قطعى باليد) .. وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة المستخدمة فى التعدى (فرد محلى – 4 سلاح أبيض) وضُبط بحوزة أحدهم كمية من المواد المخدرة، وبمواجهتهم إعترفوا بالواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.