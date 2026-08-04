راكبين موتوسيكل.. القبض على 3 أشخاص يروجون المخدرات بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"بترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" ومستقليها (3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) وضبط بحوزتهم (كمية لمخدر البودر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.