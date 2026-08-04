دفاع متهم في قضية سارة خليفة يطالب بإحالة تقرير المضبوطات لـ الدستورية العليا

واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، نظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخر، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد والاتجار بها.

وخلال الجلسة، التمست المحامية سامية عبد الغفار وقف الدعوى وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع إحالة التقرير الصادر عن اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات، والذي انتهى إلى اعتبار المضبوطات من المواد المخدرة باعتبارها "نظائر"، إلى المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي القانوني بشأنه.

كما طالبت ببراءة موكلها من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، استنادًا إلى بطلان إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، مؤكدة أنه صدر بناءً على تحريات غير جدية، في ظل كون المتهم مقيد الحرية على ذمة قضية أخرى وقت صدور الإذن، بما ينال من صحة الإجراءات، بحسب ما جاء في مرافعتها أمام المحكمة.