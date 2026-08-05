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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم، مشيرةً إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأرجاء، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومع زيادة نسب الرطوبة قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً على بعض المناطق.

كما حذرت من تشكل شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

حركة الرياح والملاحة البحرية

ويتوقع الخبراء نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/ساعة على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ (مطروح – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – جمصة) مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وحذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى (40 إلى 60 كم/ساعة) وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3 متر).

درجات الحرارة اليوم 

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 36° – المحسوسة 38°
  • الوجه البحري: العظمى 35° – المحسوسة 37°
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31° – المحسوسة 34°
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33° – المحسوسة 37°
  • شمال الصعيد: العظمى 37° – المحسوسة 39°
  • جنوب الصعيد: العظمى 43° – المحسوسة 44°

شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة التحديثات الدورية.

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