محمد شيحة: بعض الأندية تتلاعب بالفعل في عقود اللاعبين .. والزمالك ليس من بينهم

تحدّث محمد شيحة، نائب رئيس الإسماعيلي الأسبق، عن أن بعض الأندية في الدوري المصري الممتاز تقوم بالتلاعب في عقود بعض لاعبيها، لافتًا إلى أن نادي الزمالك ليس من ضمن هذه الأندية.

وقال محمد شيحة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا أشكر وزير الرياضة السابق أشرف صبحي والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، على مقترح دمج الأندية، لكن هذا المقترح لم يلق استحسانًا من الأندية الجماهيرية».

واستدرك قائلًا: «ولكن ما حدث ليس دمجًا بين الأندية، وموضوع الدمج بكل صراحة إلغاء لهوية النادي الجماهيري».

وفي سياق آخر، أشار شيحة إلى أن هناك بعض الأندية تتلاعب في عقود بعض اللاعبين وهذا يحدث بالفعل، مضيفًا أن كلام هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، في هذا الموضوع صائب وصحيح.

وأوضح قائلًا: «الزمالك وبعض الأندية لا تقم بمسألة التلاعب في العقود، ولكن الأهلي يقوم بهذا الأمر وعدد من الأندية تسير على نهجه باعتبار أن النادي الأهلي هو النادي الأكبر في مصر».