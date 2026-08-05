رغم قوة المنافس.. عمرو فتحي: واثق من قدرة منتخب ناشئات اليد على تخطي الصين بربع نهائي المونديال|فيديو

أثنى عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، على ما يُقدمه منتخب مصر للناشئات في بطولة العالم لكرة اليد تحت 18 عامًا في رومانيا، وذلك بعد وصول المنتخب إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية.

وقال عمرو فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «مبروك لأسرة كرة اليد كلها ومبروك لمصر وللشعب المصري.. كنا مراهنين على نجاح منتخب الناشئات في بطولة العالم، وكان هدفنا الوصول إلى كرة يد نسائية متفوقة في اللعبة مثل الوضع لمنتخبات الرجال».

وأردف قائلًا: «لفظ أسرة الكرة لم يتواجد في مصر إلا في كرة اليد وهي أسرة كرة اليد ومن بداية ما فعله الكابتن حسن مصطفى ومن يأتي بعد يُكمل البناء وتطوير اللعبة».

وأضاف فتحي: «نحن فخورون بما قدمته شابات مصر في بطولة العالم، وأنا واثق من قدرة اللاعبات على تخطي عقبة الصين في الدور ربع النهائي رغم قوة المنتخب الصيني».