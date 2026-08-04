اقتصادية قناة السويس: ميناء شرق بورسعيد يستقبل السفينة CAPE MIRON بمحطة سكاي بورتس متعددة الأغراض

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة "CAPE MIRON" القادمة من ميناء نواذيبو بموريتانيا، والتي وصلت إلى رصيف محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض بالميناء، اليوم/الثلاثاء/، لتفريغ شحنة من برادة الحديد تقدر بنحو 170,610 أطنان.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان - أن السفينة تعد من سفن الصب الجاف (Bulk Carrier)، ويبلغ طولها 288.93 متر، وعرضها 45 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 17.7 أمتار، بما يؤكد جاهزية ميناء شرق بورسعيد ومحطة "سكاي بورتس" لاستقبال السفن كبيرة الحجم والتعامل معها بكفاءة تشغيلية.

وأضاف البيان أن استقبال السفينة يأتي ضمن النشاط التشغيلي الذي تشهده محطة "سكاي بورتس" متعددة الأغراض، بما يعكس قدرتها على تداول شحنات الصب الجاف بكفاءة، ويعزز من تنافسية ميناء شرق بورسعيد كمركز لوجستي محوري على البحر المتوسط.