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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: تقديم كافة أوجه الدعم لإدارة الحماية المدنية

محافظ بورسعيد يشدد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت
محافظ بورسعيد يشدد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، العميد عبد الله سعادة مدير إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، وذلك لبحث احتياجات الإدارة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة وإدارة الحماية المدنية، بحضور العقيد كريم أبو الغيط وكيل إدارة الحماية المدينة.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بمدير إدارة الحماية المدنية، مؤكدًا تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز إجراءات الوقاية والسلامة، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار داخل المحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت

واستعرض مدير إدارة الحماية المدنية عددًا من احتياجات الإدارة ومتطلبات دعم منظومة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف البلاغات والطوارئ.

وأكد المحافظ حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية الاحتياجات التي تسهم في تطوير منظومة الحماية المدنية بالمحافظة.

كما تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وآليات تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وإدارة الحماية المدنية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف المواقف الطارئة، إلى جانب دعم جهود نشر ثقافة السلامة والوقاية، ومتابعة الالتزام باشتراطات الحماية المدنية في مختلف المنشآت.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لإدارة الحماية المدنية، انطلاقًا من دورها المهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد، بما يواكب خطة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

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