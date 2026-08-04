حملات ضد فارزي القمامة ببورفؤاد وبورسعيد وري المسطحات الخضراء بالشرق

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد جولاتها الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية للقضاء على الظواهر العشوائية، والمتابعة المستمرة لملفات النظافة والتطوير والتصدي الحاسم لكافة مخالفات الإشغالات والبناء والتعديات على حرم الطريق العام

مدينة بورفؤاد.. مواجهة الظواهر العشوائية

تابعت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، الوردية الميدانية للتمركزات الثابتة والمتحركة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من أضرار بيئية وصحية وتشويه للمظهر الحضاري.

مصادرة واتخاذ إجراءات قانونية:

وأسفرت الحملات عن مصادرة كميات من مخلفات الفرز وعربات اليد، مع التشديد على استمرار التمركزات عند مداخل ومخارج المدينة لضمان بيئة آمنة ونظيفة.

حي الشرق.. رفع كفاءة الشوارع الرئيسية

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، الأعمال الليلية لشركة "نهضة مصر" باستخدام سيارات الكنس الآلي بشارع محمد علي ومحيط حديقة الشهداء.

تيسير حركة المرور:

شملت الأعمال شفط الرمال وتجريف الأتربة من جانبي الأرصفة والجزيرة الوسطى لضمان استدامة النظافة العامة وإظهار الواجهة الحضارية للحي.

حي العرب.. تأمين حركة المارة:

بناءً على توجيهات المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملة ميدانية بشارع كسرى وبمحيط سوق العصر لإعادة الانضباط والحد من المظاهر العشوائية.

سيولة مرورية وحسم للمخالفات:

أسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتيسير حركة المرور، مع التأكيد على استمرار المرور الدوري وعدم التهاون مع أي إشغال يشوه المظهر الحضاري.

حي المناخ.. مواجهة حرارة الجو

تنفيذاً للتعليمات قامت أجهزة الحي بالتعاون مع شركة "نهضة مصر" بري الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بسيارات المياه بشارع ٢٣ ديسمبر والميدان المجاور لديوان الحي.

استدامة المساحات الخضراء:

تأتي هذه الجهود اتساقًا مع مبادرات "١٠٠ مليون شجرة" ورؤية مصر 2030 لحماية المزروعات من الجفاف والحفاظ على الطابع الجمالي للميادين.

حي الزهور.. حل شكاوى المواطنين

قاد المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، حملة مكبرة شملت منطقتي عمر بن عبد العزيز العادي وعمر بن الخطاب لفرض الانضباط ومصادرة المخالفات.

فتح الطرق ومصادرة التعديات:

أسفرت الحملة عن إزالة مخالفات بعمارة ٧٧ وتحويطة عمر بن الخطاب، إلى جانب إزالة التعديات بمحيط مركز شباب الحرفيين لتأمين أعمال تطويره فتحًا للطريق أمام الحركة المرورية.

حي الضواحي.. تمهيد خطة التطوير

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة الطرق، حملة مكبرة لمنطقة الوفاء تزامناً مع انطلاق أعمال تطويرها.

فتح المسارات للمعدات: تمكنت الحملة من إزالة بناء مخالف داخل أحد مناور العمارات السكنية لتسهيل دخول معدات رفع كفاءة العمارات وخطوط الصرف الصحي دون أي معوقات.

حي الجنوب.. التصدي للتعديات العمرانية

بناءً على توجيهات المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، رصدت الأجهزة التنفيذية مخالفة بناء في المهد بقرية النورس.

إزالة فورية وحسم قانوني:

جرت الإزالة الفورية للمبنى المخالف قبل استكماله مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، تأكيدًا على حظر أي بناء بدون ترخيص وتفعيل سيادة القانون.

حي غرب.. صيانة حرم المقابر:

تابع باسم عمر رئيس حي غرب، جهود شركة "نهضة مصر" وعمال تحسين البيئة في رفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة والجديدة وتجريف الرمال والخوص والرتش.

توعية ومنع المخاطر:

ناشد رئيس الحي الأهالي عدم إلقاء القمامة أو الحشائش داخل شوارع المقابر تجنبًا لنشوب الحرائق مع الارتفاع الصيفي لدرجات الحرارة، مع إتاحة الاتصال بالخط الساخن (17696) للتعامل الفوري مع أي شكاوى.

حملة نظافة صباحية بمدينة بورفؤاد

تابعت لمياء الجيار مدير إدارة الرصد الميداني بالمحافظة، بالتنسيق مع شركة النظافة المختصة، انطلاق حملة نظافة عامة موسعة صباح اليوم بمدينة بورفؤاد.

استعدادات مكثفة للزيارات:

شملت الحملة أعمال الكنس والتجريف وري المسطحات الخضراء والحدائق بمختلف القطاعات، بحضور رئيسة المدينة، وذلك للارتقاء بالوجه الجمالي وتجهيز المواقع الميدانية استعدادًا للزيارات المقررة اليوم.