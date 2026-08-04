مدير عام مرفأ بيروت: المرفأ سيتخطى حاجز المليون حاوية خلال عام 2026

قال مروان النفي، مدير عام مرفأ بيروت، إن محطة الحاويات تعمل حاليًا بكامل طاقتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على توسعتها لرفع قدرتها الاستيعابية إلى نحو 2.5 مليون حاوية سنويًا، بما يعزز مكانة المرفأ بين أكبر موانئ البحر المتوسط.

وأضاف النفي خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أعمال إعادة التأهيل تشمل إصلاح الرصيفين 9 و10 اللذين تضررا جراء انفجار المرفأ، إلى جانب إزالة الردميات والآليات المتضررة وتوسيع المساحات التشغيلية لاستعادة القدرة الاستيعابية للمرفأ وزيادتها.

وأكد أن مرفأ بيروت يتجه خلال عام 2026 لتجاوز حاجز مليون حاوية سنويًا، وهو مستوى يوازي أرقام ما قبل الانفجار، بما يعكس تقدمًا ملموسًا في مسار التعافي واستعادة النشاط التشغيلي.