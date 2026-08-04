أمن المنوفية يفحص فيديو متداول لواقعة تنقيب عن الآثار بالشهداء

​تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها لفحص مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أعمال حفر كبيرة بالإضافة لمجموعة من الخشب والسقالات وادعى ان الأعمال تتم داخل مدينة الشهداء بالقرب من مسجد سيدي شبل

​وأكد مصدر أمني أن الفحص جارٍ لتحديد موقع التصوير بدقة، والتحقق من صحة المقطع وزمن تصويره، إلى جانب تحديد هوية الأشخاص المصورين للفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

​وتواصل الجهات المعنية ملاحقة المتورطين في قضايا التنقيب عن الآثار والمحافظة على التراث الحضاري، والتصدي بحزم لأي محاولات لخروج عن القانون.