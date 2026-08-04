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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن المنوفية يفحص فيديو متداول لواقعة تنقيب عن الآثار بالشهداء

التنقيب
التنقيب

​تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها لفحص مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أعمال حفر كبيرة بالإضافة لمجموعة من الخشب والسقالات وادعى ان الأعمال تتم داخل مدينة الشهداء بالقرب من مسجد سيدي شبل 

​وأكد مصدر أمني أن الفحص جارٍ لتحديد موقع التصوير بدقة، والتحقق من صحة المقطع وزمن تصويره، إلى جانب تحديد هوية الأشخاص  المصورين للفيديو واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

​وتواصل الجهات المعنية ملاحقة المتورطين في قضايا التنقيب عن الآثار والمحافظة على التراث الحضاري، والتصدي بحزم لأي محاولات لخروج عن القانون.

المنوفية محافظة المنوفية الشهداء أمن المنوفية تنقيب عن اثار

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