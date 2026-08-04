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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة "يوم في قريتنا" ترفع 60 طن من نواتج التطهير والهدم بالمنوفية

يوم في قريتنا
يوم في قريتنا

تواصل المبادرة تنفيذ فعالياتها الميدانية بمختلف قرى المحافظة، حيث شهدت قريتا ميت أبو الكوم بمركز تلا وشنوان بمركز ومدينة شبين الكوم حملات خدمية موسعة شملت أعمال النظافة والتجميل، وتمهيد الطرق، وصيانة الإنارة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتموينية والبيئية.

ففي قرية ميت أبو الكوم بمركز تلا، تم مسح وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، وصيانة كشافات الإنارة وتركيب أخرى جديدة، إلى جانب قص وتهذيب الأشجار، وإعادة دهان أحواض الزراعة لتحسين المظهر الحضاري، فضلًا عن المرور على الوحدة الصحية لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية، ومتابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة بما يضمن توسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الصحية، ورفع نواتج تطهير ترعة الزرقانية  بالتنسيق مع هندسة ري الشهداء للحفاظ على البيئة المحيطة وتحسين المظهر العام.

كما شهدت قرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم، حملة  أسفرت عن رفع 60 طن من نواتج التطهير والهدم بطريق شبين الكوم – شنوان ،باستخدام 10 معدات متنوعة، ، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق، وقص وتهذيب الأشجار، وصيانة منظومة الإنارة وتركيب 19 لمبة وكشافًا جديدًا، وتنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات  المخالفة وفض السوق العشوائي لتحقيق السيولة المرورية، فضلًا عن دهان البلدورات، وتنفيذ حملات تموينية على المخابز، والمرور على الوحدة الصحية ومكتب التضامن الاجتماعي لمتابعة مستوى الخدمات، ومتابعة تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، إلى جانب رش المصارف بالتنسيق مع وحدة ناقلات الأمراض بالإدارة الصحية للقضاء على يرقات الحشرات.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ مبادرة "يوم في قريتنا" بكافة المراكز والقرى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتلبية احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية يوم في قريتنا مبادرة

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