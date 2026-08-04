أوناحي يشعل صراع الليجا.. برشلونة وبيتيس ولاكورونيا يتنافسون على نجم المغرب

أصبح الدولي المغربي عز الدين أوناحي أحد أبرز الأسماء المطروحة بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما اقترب من الرحيل عن جيرونا، وسط اهتمام متزايد من عدة أندية إسبانية، يتقدمها برشلونة وريال بيتيس، في ظل ارتفاع أسهم اللاعب عقب تألقه في كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أعاد فتح ملف التعاقد مع أوناحي، بعد الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونج، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما دفع الإدارة الرياضية للبحث عن بديل قادر على تعويض غيابه في وسط الملعب.

تألقه مع جيرونا والمونديال يرفع قيمته

ورغم هبوط جيرونا، نجح أوناحي في تقديم موسم مميز، إلى جانب ظهوره اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم، وهو ما جعله محط أنظار عدد من الأندية داخل وخارج إسبانيا.

ويتميز اللاعب بقدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط، إضافة إلى خبرته في الدوري الإسباني، وهي عوامل جعلته هدفًا للعديد من الأندية الباحثة عن تدعيم وسط الملعب.

بيتيس يدخل بقوة في السباق

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات إكرم كونور أن ريال بيتيس يستعد لتقديم تحرك جاد لحسم الصفقة، بعدما وضع اللاعب المغربي على رأس أولوياته خلال الميركاتو الحالي.

وترى إدارة النادي الأندلسي أن أوناحي يمتلك المقومات الفنية التي يحتاجها الفريق، خاصة في صناعة اللعب وزيادة الفاعلية الهجومية، إلى جانب قدرته على بناء الهجمات واللعب بين الخطوط.

لاكورونيا يحلم بالصفقة

وأشارت "سبورت" إلى دخول ديبورتيفو لاكورونيا على خط المفاوضات، رغم اعتراف مسؤولي النادي بصعوبة إتمام الصفقة في ظل المنافسة القوية وارتفاع قيمة اللاعب.

ورغم أن الأولوية الحالية للإدارة تتمثل في التعاقد مع قلب دفاع، فإنها لا تستبعد التحرك لضم لاعب هجومي مميز، وترى أن أوناحي يمثل الخيار المثالي لهذا الدور إذا سمحت الظروف المالية بذلك.

اهتمام سابق من سيلتا وأياكس

ولم يقتصر الاهتمام بأوناحي على الأندية الثلاثة، إذ سبق أن أبدى سيلتا فيجو رغبته في ضم اللاعب خلال بداية الصيف، كما دخل أياكس الهولندي، بقيادة مدربه ميشيل، ضمن قائمة المهتمين بخدماته.

إلا أن المستويات المميزة التي قدمها اللاعب في كأس العالم ساهمت في ارتفاع قيمته السوقية، لتقترب من 25 مليون يورو، وهو ما جعل المفاوضات أكثر تعقيدًا بالنسبة للأندية الراغبة في التعاقد معه.

مستقبل مفتوح.. والقرار بيد أوناحي

ومع اشتداد المنافسة بين أكثر من نادٍ، يبدو أن مستقبل عز الدين أوناحي سيظل أحد أبرز الملفات الساخنة خلال الأيام المقبلة، في انتظار القرار النهائي للاعب وإدارة جيرونا بشأن وجهته المقبلة، وسط ترقب من برشلونة الذي يرى فيه أحد أبرز الحلول لتعويض غياب فرينكي دي يونج في بداية الموسم.