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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرونا يحسم الجدل بشأن انتقال أوناحي إلى برشلونة

أوناحي
أوناحي
حسن العمدة

حسم كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني، الجدل الدائر حول إمكانية انتقال الدولي المغربي عز الدين أوناحي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كارسيل أن برشلونة لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع أوناحي، نافيًا وجود مفاوضات بين الناديين حتى الآن، رغم التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى الفريق الكتالوني.

وقال المدير الرياضي لجيرونا: "برشلونة لم يفتح معنا أي مفاوضات بشأن التعاقد مع عز الدين أوناحي حتى الآن، كما لم نتلقَّ أي عرض رسمي من النادي".

وأضاف: "هناك اهتمام من أندية أخرى بضم أوناحي، لكن حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي عروض رسمية".

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد أشارت إلى أن برشلونة وضع أوناحي ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط، بعد الإصابة التي تعرض لها الهولندي فرينكي دي يونغ، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، موضحة أن النادي الكتالوني حدد ميزانية لا تتجاوز 10 ملايين يورو لإتمام الصفقة.

ويرتبط عز الدين أوناحي بعقد مع جيرونا يمتد حتى صيف عام 2030، ما يمنح النادي الإسباني موقفًا قويًا في أي مفاوضات مستقبلية.

ولا يقتصر الاهتمام بالنجم المغربي على برشلونة، إذ ارتبط اسمه أيضًا بعدد من الأندية الأوروبية، أبرزها أياكس أمستردام، إلى جانب اهتمام من أندية الدوري السعودي، وعلى رأسها الاتحاد والأهلي.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعز الدين أوناحي 18 مليون يورو، وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

كيكي كارسيل جيرونا الإسباني كيكي كارسيل المدير الرياضي لنادي جيرونا الإسباني عز الدين أوناحي برشلونة

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