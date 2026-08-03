الهلال يوافق على رحيل النجم البرتغالي إلى برشلونة

وافق نادي الهلال السعودي، على رحيل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، إلى نادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما ذكرته صحيفة" سبورت" الإسبانية،فإن الهلال وافق على انضمام جواو كانسيلو، إلى برشلونة بعقد ممتد لمدة عامين قادمين وبالتحديد حتى شهر يونيو من العام 2030.



وكان كانسيلو، قد لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً رفقة نادى برشلونة الإسباني.

وأوضحت أن الهلال سوف يحصل على مبلغ مالي قدره نحو 10 مليون يورو من برشلونة نظير الحصول على خدمات النجم البرتغالي.

وأشارت إلى أن الإعلان الرسمي عن انتقال كانسيلو، إلى برشلونة سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة.