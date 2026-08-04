اعرف أسعار السلع قبل ما تشتري.. لتر الزيت يتخطى الـ 100 جنيه .. وكرتونة البيض تسجل 104 جنيهات

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، تحركات متباينة بين الارتفاع والانخفاض، حيث سجل زيت عباد الشمس أكبر ارتفاع بنحو 5.01 جنيه للتر، بينما جاء شاي ليبتون في صدارة السلع الأكثر انخفاضًا، متراجعًا بنحو 7.02 جنيه للعبوة، وسط تحركات قد تشهد مزيدًا من التغير خلال الفترة المقبلة بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تراجع سعر شاي ليبتون 40 جرامًا بنحو 7.02 جنيه، ليسجل 12.82 جنيه، وهو أكبر انخفاض بين السلع المرصودة اليوم،

كما انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام بنحو 6.57 جنيه، لتسجل 21.99 جنيه.

وسجل العدس المعبأ الصحيح 62.64 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.67 جنيه،

بينما تراجع سعر المكرونة المعبأة للكيلو 20 قرشًا، ليسجل 28.36 جنيه.

وانخفض سعر البيض الأبيض إلى 4.37 جنيه للبيضة، بتراجع 16 قرشًا، والبيض الأحمر إلى 4.47 جنيه، بانخفاض 18 قرشًا،

فيما سجل البيض البلدي 5.07 جنيه للبيضة، متراجعًا 11 قرشًا.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

تصدر زيت عباد الشمس قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، بعدما زاد سعره بنحو 5.01 جنيه للتر، ليسجل 101.97 جنيه،

بينما ارتفع سعر زيت الذرة 3.61 جنيه، ليصل إلى 117.97 جنيه للتر،

كما زاد سعر الشاي 3.61 جنيه، ليسجل 234.88 جنيه للكيلو.

وارتفع سعر الفول المعبأ المجروش بنحو 2.66 جنيه، ليسجل 62.11 جنيه للكيلو، وزاد سعر زيت عباد الشمس في المتوسط بنحو 2.17 جنيه، ليصل إلى 99.13 جنيه للتر، بينما ارتفع سعر العدس المعبأ الصحيح 2.16 جنيه، ليسجل 68.47 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر العدس الأصفر المعبأ 1.89 جنيه، ليصل إلى 67.81 جنيه للكيلو،

وارتفع سعر كرتونة البيض 1.32 جنيه، مسجلًا 104.99 جنيه،

فيما زاد سعر السكر المعبأ 86 قرشًا، ليسجل 34.92 جنيه للكيلو.

وسجل الدقيق المعبأ ارتفاعًا قدره 51 قرشًا، ليصل إلى 26.54 جنيه للكيلو،

بينما زاد سعر شاي العروسة 40 جرامًا 31 قرشًا، ليسجل 11.09 جنيه، وارتفع الفول المعبأ 25 قرشًا إلى 61.79 جنيه للكيلو.

كما زاد سعر كرتونة البيض البلدي 21 قرشًا، لتسجل 123.63 جنيه،

وارتفعت المكرونة السائبة 11 قرشًا، لتصل إلى 26.13 جنيه للكيلو،

بينما زاد سعر الأرز المعبأ 8 قروش، مسجلًا 35.02 جنيه للكيلو.