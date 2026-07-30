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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم الخميس 30-7-2026.. الشاي يقود موجة الارتفاعات والمكرونة تتراجع بقوة

السلع الغذائية
السلع الغذائية
ولاء عبد الكريم
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 30 يوليو 2026 تحركات متباينة، مع تسجيل ارتفاعات جديدة في عدد من السلع الرئيسية، على رأسها الشاي وزيت الذرة والسكر والبقوليات، مقابل انخفاض أسعار بعض المنتجات، أبرزها المكرونة المعبأة والعدس وشاي ليبتون، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.
 

الشاي والزيوت يقودان موجة الارتفاعات
 

واصلت أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية ارتفاعها، حيث سجل متوسط سعر الشاي نحو 245.83 جنيهًا للكيلو، بزيادة 13.29 جنيه، ليسجل أكبر ارتفاع بين السلع الغذائية خلال تعاملات اليوم.

كما ارتفع متوسط سعر زيت الذرة إلى 120.30 جنيهًا للتر بزيادة 3.41 جنيه، وسجل زيت عباد الشمس 100.22 جنيه للتر بارتفاع 2.20 جنيه، فيما بلغ متوسط السعر الآخر لزيت عباد الشمس 99.14 جنيه للتر بزيادة 1.12 جنيه.
وشملت الارتفاعات أيضًا الأرز المعبأ الذي سجل 34.78 جنيهًا للكيلو بزيادة 0.15 جنيه، والدقيق المعبأ عند 26.74 جنيهًا بارتفاع 0.30 جنيه، والسكر المعبأ عند 35.68 جنيهًا للكيلو بزيادة 1.18 جنيه، والفول المعبأ عند 63.30 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.21 جنيه، والفول المجروش عند 62.98 جنيهًا بزيادة 1.36 جنيه.
كما ارتفع العدس الأصفر المعبأ إلى 68.64 جنيهًا للكيلو بزيادة 1.56 جنيه، وسجل العدس الصحيح وفق متوسط السعر الآخر 69.60 جنيهًا للكيلو بارتفاع 1.78 جنيه، فيما ارتفعت المكرونة السائبة إلى 26.24 جنيهًا للكيلو بزيادة 0.35 جنيه، وبلغ سعر عبوة شاي العروسة 40 جرامًا نحو 11.24 جنيهًا بزيادة 0.46 جنيه.
 

المكرونة والعدس وشاي ليبتون أبرز المتراجعين
 

في المقابل، سجلت بعض السلع الغذائية تراجعات ملحوظة، تصدرتها المكرونة المعبأة وزن 400 جرام التي انخفضت إلى 22.77 جنيهًا، بتراجع قدره 6.64 جنيه.
كما تراجع سعر المكرونة المعبأة بالكيلو إلى 28.48 جنيهًا بانخفاض 0.93 جنيه، وانخفض متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 64.06 جنيهًا للكيلو بتراجع 3.76 جنيه، بينما سجل شاي ليبتون 40 جرامًا 13.12 جنيهًا بانخفاض 3.18 جنيه.
 

أسعار البيض تواصل الارتفاع
 

واصلت أسعار البيض تسجيل ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ متوسط سعر كرتونة البيض 106.78 جنيهًا بزيادة 0.74 جنيه.
وسجل متوسط سعر البيضة البيضاء 4.38 جنيه بارتفاع 0.09 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة الحمراء 4.46 جنيه بزيادة 0.08 جنيه.
كما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض البلدي (30 بيضة) إلى 123.33 جنيهًا بزيادة 0.28 جنيه، فيما سجل متوسط سعر البيضة البلدي 5.02 جنيه بارتفاع 0.14 جنيه.
وتعكس تحركات الأسواق استمرار التباين في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع ارتفاع تكلفة عدد من المنتجات الرئيسية، مقابل تراجع محدود في بعض الأصناف، في ظل تغيرات العرض والطلب واستمرار متابعة الأسواق المحلية لمستويات الأسعار.

السلع الغذائية الشاى البيض المكرونة

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