السيطرة على حريق داخل مبنى عشوائي في القليوبية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى عشوائي بقرية المنزلة التابعة لمركز طوخ، بعدما دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر بشرية، فيما أسفر الحريق عن وقوع تلفيات مادية بالمبنى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى موقع الحريق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم التلفيات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.