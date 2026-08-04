ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج السجق.. والتحفظ على 3.5 طن أغذية فاسدة بالقليوبية

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة للتفتيش على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، في إطار توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.



وشارك في الحملة ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، والأستاذ خالد منصور، مدير إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك، والدكتورة أمل عبد القوي، وكيل مديرية التموين بالقليوبية، وممثلو الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب الدكتور أيمن هشام، رئيس قسم التفتيش بمديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأماكن غير المرخصة، والذي يقوم بتصنيع عجينة السجق، حيث عُثر داخل ثلاجاته على كميات من عجينة السجق، ومفروم الدواجن، ودهون مجهولة المصدر، وتبين أنها متغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبلغ إجمالي المضبوطات نحو 3 أطنان ونصف الطن من المنتجات الغذائية غير الصالحة، وتم التحفظ عليها بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.