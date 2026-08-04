محافظ الإسكندرية : إلزام أصحاب المحال العامة بتوفير حاويات للمخلفات

أصدر المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، قراراً يلزم أصحاب المحال العامة بتوفير حاويات (صناديق) لجمع المخلفات بسعة 240 لتراً ذات تصميم مناسب، بما يضمن سهولة تجميع المخلفات والتخلص منها وعدم تحولها إلى مصدر للتلوث.

وفيما يخص المتابعة والتنفيذ، تتولى الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وبالتنسيق مع إدارة الرقابة والرقابة والرصد البيئي، والمتابعة الميدانية المستمرة؛ للتأكد من إلتزام أصحاب المحال العامة بتطبيق الاشتراطات المطلوبة وتوفير الحاويات المقررة للتخلص الآمن من المخلفات، على أن تبدأ حملات التفتيش الميداني وتحرير المحاضر للمحال المخالفة بعد 15 يوماً من نشر القرار.

وأكدت المحافظة أنه في حال المخالفة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وفقاً لأحكام قانون النظافة العامة رقم (38) لسنة 1967 وتعديلاته، وتطبيق العقوبات المقررة قانوناً.

ويأتي هذا القرار لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتضمن: رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات والنظافة العامة، حماية البيئة والصحة العامة، الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والحد من ظاهرة إلقاء المخلفات بصورة عشوائية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون النظافة العامة المشار إليه والذي يلزم أصحاب ومديري المحال بحفظ المخلفات في أوعية مخصصة وفقاً للشروط والمواصفات المقررة.