لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

نشرت الفنانة روبي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته .

إطلالة روبي

وتألقت روبي، مرتديه سوت لافته باللون الاسود، نسقت جيب قصيرة مع توب مكشوف البطن بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت روبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد روبي، في المكياج على اختيار اللون الاسود والبني ليبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة روبي