قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
تفاصيل درجات الحرارة وحالة طقس الأربعاء في القاهرة والمحافظات
بعد 12 سنة زواج.. زوجة أمام محكمة الأسرة بسوهاج: «باع دهبي وسابني أنا وولادي عشان يتجوّز عليّا»
رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع

التموين
التموين
البهى عمرو

قال الدكتور أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إنّ وزارة التموين تتحرك وفق رؤية واضحة تحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مع دعم كل صاحب نشاط ملتزم، وفي الوقت نفسه مواجهة أي ممارسات مخالفة بكل حسم وشدة وردع.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن التوجيه الوزاري الذي صدر ونُشر أمس معمول به منذ مارس 2026، وهو تعديل لتوجيه سابق صدر في 21 أبريل 2024، وفقًا لمتغيرات اقتصادية وظروف اقتصادية معينة.

وأشار، إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار البيع بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار المنصوص عليها في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026.

وأشار أبو الغيط إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر تكليفات إلى أجهزة وزارة التموين والمديريات التابعة، بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية في المحافظات، لمتابعة الخلل الذي ظهر في المنظومة.

وأضاف أنه جرى على الفور تشكيل غرف عمليات مركزية منذ أمس، وتكثيف الحملات على جميع المخابز السياحية التي تبيع الخبز السياحي للمواطنين، مع إخطار جميع المخابز بضرورة الإعلان رسميًا عن الأسعار بصورة واضحة على واجهات المحال، والالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار الرسمية المقررة في التوجيه الوزاري.

وأوضح مساعد وزير التموين أن الوزارة تنفذ حملات ورصدًا يوميًا في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المرور على المخابز السياحية وكافة المنشآت التي تقدم السلع للمواطنين يتم بصورة مستمرة، وليس إجراءً مستحدثًا.

وتابع، أن لجان التفتيش تدخل المخابز وتأخذ عددًا من الأرغفة، ثم تزنها باستخدام الميزان الإلكتروني الموجود داخل المخبز، وإذا ثبتت أي مخالفة يتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تصل إلى الحبس.
وأكد أبو الغيط أن المخالفين تُحرَّك ضدهم جنح وتُحال إلى النيابة العامة، موضحًا أن العقوبات، وفقًا للقوانين، تشمل غرامات جسيمة، والحبس، وقد تصل إلى غلق المخبز بالكامل إذا تمادى في المخالفات وأضر بحقوق المواطنين.

وشدد على أن الدولة تؤكد أن حماية حقوق المواطنين أمر لا تهاون فيه ولا رجعة عنه، مع استمرار دعم جميع الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شدة تجاه المخالفين.
 

التموين وزير التموين شؤون التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

الغندور

الغندور يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا .. وجماهير الزمالك تحسم موقفها

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز

الأسهم الآسيوية تقفز بدعم قطاع التكنولوجيا وتراجع مخاوف الطاقة

الأسهم الآسيوية تقفز بدعم قطاع التكنولوجيا وتراجع مخاوف الطاقة

بالصور

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

يقصّر العمر .. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول مُكملات البروتين؟

الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض
الإفراط في تناول مكملات البروتين قد يقصر العمر ويزيد مخاطر الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد