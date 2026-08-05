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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز العلمين الجديدة يعلن بدء تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة السمسرة غير القانونية

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
ايمن محمود

أكد جهاز مدينة العلمين الجديدة بدء تنفيذ إجراءات حاسمة للحد من أعمال السمسرة والوساطة غير القانونية داخل المدينة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين، وضمان تنظيم التعاملات العقارية وفقًا للقانون. 

انتهاء المهلة 

وأوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن المهلة التي سبق منحها لتوفيق أوضاع الوسطاء والسماسرة قد انتهت بالكامل، ولن يُسمح بعد الآن بمزاولة أي نشاط للسمسرة أو الوساطة داخل نطاق المدينة دون سند قانوني أو تصريح معتمد.

 وشدد البيان على أن الجهاز سيتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في ممارسة السمسرة غير المرخصة، أو انتحال صفة موظف أو ممثل للجهاز، أو تحصيل مبالغ مالية أو عمولات من المواطنين دون وجه حق، إلى جانب الترويج لمشروعات أو فرص استثمارية داخل المدينة دون موافقات رسمية. 

وناشد جهاز مدينة العلمين الجديدة المواطنين والمستثمرين وزوار المدينة ضرورة التعامل فقط من خلال الإدارات المختصة والقنوات الرسمية، وعدم سداد أي رسوم أو مبالغ مالية لأي أفراد أو جهات غير معتمدة، مؤكدًا أن أي تعامل يتم خارج الإطار الرسمي يقع على مسئولية القائم به، مع تطبيق جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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